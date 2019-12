Il disperato appello, scomparso un Pinscher: "Aiutami a trovarlo"

Recita la segnalazione: "Ho smarrito una cagnolina marrone, razza Pinscher, si chiama Mimi (pronunciato tipo mini) ha il pelo molto corto, è più piccina del normale, sterilizzata e vecchiotta anche se non sembra. È scappata da Pievequinta di Forlì, ma ormai potrebbe essere anche nei comuni limitrofi (Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena e Ravenna). Visto il freddo, se qualcuno dovesse vederla, vi prego per favore di provare a prenderla (non morde neanche volendo, è senza denti), metterla al caldo e contattarmi subito al 3407981955 a qualsiasi ora, anche se doveste trovarla morta da qualche parte. Offro ricompensa".

Daniela Barzanti