Parco Urbano, un cittadino: "Il laghetto dimenticato. Una vergogna nel polmone verde della città"

Dice la segnalazione di Alessandro: "Passa il tempo e la situazione non cambia. Anzi, peggiora! Il laghetto del nostro caro Parco Urbano (tra i più belli della Romagna) è ridotto in questo modo da anni e ogni volta che ci si passa davanti non può che provocare un sentimento di tristezza infinita per come si presenta. Forse i forlivesi, iniziano ad essere assuefatti da questa incuria generale, in cui versa buona parte della città, ma bisogna cercare di resistere e diffondere tutti insieme certe vergognose situazioni, nella speranza che chi di dovere, si dia velocemente da fare, per ripristinare un minimo di decoro in uno dei simboli della città. Vi immaginate cosa può pensare un turista, dopo una bella passeggiata nel verde del parco, quando davanti ai suoi occhi si presenta questa squallida visione di abbandono !??!?"