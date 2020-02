Gatto smarrito in zona Ca'Ossi: l'appello dei proprietari

Recita la segnalazione: "Gatto scappato di casa il 13 febbraio verso le ore 12 in zona Ca' Ossi in prossimità dello Smoll. Bon sappiamo che direzione abbia preso e chiediamo a chiunque l'avesse vista di contattarci o magari di prenderla anche con sè e avvisarci subito. È un gatto molto docile, va d'accordo con cani e gatti ed è sempre vissuta in casa. Gatto nero, pelo lungo, ha circa 6 anni e presenta delle macchie bianche sotto al collo e sotto la pancia. Vi prego di contattarci se la vedete. Grazie. Davide 3427736184 Anna 3468557977".