"Il mio negozio circondato da vetrine sporche. E' vergognoso, è una brutta immagine"

Recita la segnalazione di Elina, proprietaria della Cioccolatteria Pralina in Corso della Repubblica 59. "Siamo tristi e disgustati dal degrado che ci circonda. Vetrine non curate e piene di carta sporca, tutto visibile a nostri clienti e visitatori della città. E' vergognoso che lasciano i proprietari di questi immobili degradare la nostra città in questo modo".