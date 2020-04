Il ricordo di una barista deceduta, nota a Ca' Ossi: "Mi accoglievi ogni giorno col sorriso"

Il ricordo di una lettrice per un volto noto del quartiere di Ca' Ossi, la barista Sabrina Baldini (morta recentemente, non a causa del Covid):

Scrivo da Forlì, mi chiamo Teresa e anche oggi il cielo piange. Ina brava ragazza di nome Sabrina di 55 anni ieri sera è morta. Sabrina era la barista al bar pasticceria Lombi in viale dell’Appennino di Forlì. Che triste notizia. Un altro angelo è volato in cielo in questo brutto periodo. Voglio ricordarti con quel sorriso che ogni pomeriggio mi facevi all’arrivo al bar e mi preparavi quel buon caffè con panna. Resterai per sempre nel mio cuore.