"In questo momento così difficile per tutti, dove tante persone si sacrificano e lavorano per noi, anche la redazione di ForliToday, vorremmo esprimere un "grazie" a tutti i medici, infermieri, operatori socio sanitari, coordinatrici, fisioterapiste, animatori e a coloro a vario titolo, che lavorano nella struttura Orsi e Mangelli di Vecchiazzano, i quali danno un servizio essenziale di assistenza ai nostri cari. Un abbraccio virtuale a tutti e speriamo presto di persona".

Elena e Milena