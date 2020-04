Sono una operatrice socio-sanitaria, lavoro nel reparto di malattie infettive all'ospedale Morgagni Pierantoni. Vorrei ringraziare oltre i medici, infermieri, colleghi oss, il personale della Formula Servizi che svolge il proprio lavoro in modo esemplare per garantire il massimo igiene a tutti i reparti. Con il loro lavoro tutelano anche la salute nostra e dei pazienti impegnandosi anche in turni notturni rischiando anche la loro salute. Grazie per tutto quello che fate.

Paola