"Il tour dei cestini pieni continua..."

Continua il tour dei cestini di Cristina: "Solito cestino pieno ed ennesima segnalazione. Tra l'altro questo cestino lo avevo recentemente segnalato, quindi non basta svuotarli per arginare il problema. Vorrei tentare di spiegare ad Alea che dice a noi cittadini di essere incivili, se si è mai posta il problema delle tante persone che non hanno un contratto di affitto regolare e che prima del porta a porta conferivano il loro pattume nei cassonetti. Ora secondo loro, non avendo i bidoni, dove conferiscono la spazzatura? Vorrei da loro una risposta visto che oltre alle chiacchiere inutili non hanno una reale e costruttiva soluzione in mano. Andiamo avanti ad oltranza con questo schifo o pagherete persone per presidiare i cestini giorno e notte? Magari togliamo i cestini cosi già le strade non le spazzate mai...dopo poi...Attendo risposte costruttive"