Immondizia abbandonata: "E' da inizio anno che mobili-divani sono lì"

Recita la segnalazione: "Da come potete vedere nella via che ho segnalato in precedenza (Via Dovizi, zona industriale) non e cambiato assolutamente quasi nulla apparte qualche sacchetto nero che e stato portato via. I mobili-divani sono tutt'ora li questa foto e stata scattata il 2 gennaio circa a mezzogiorno. Non capisco perchè il camion della spazzatura passa davanti col personale che guarda, svuota il bidone, ma non raccolgono nulla dei mobili-divani. Quando ci saranno i bidoni piccoli per quanto tempo starà li la spazzatura? E una vergogna".