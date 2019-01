Alea, un cittadino: "Immondizia non ritirata in via Galimberti"

Dice Ale: "Siamo in via galimberti zona case popolari sono gia tanti giorni che i condomini mettono i loro rifiuti nella speranza che prima o poi passino prima che diventi una vera discarica a cielo aperto. Magari in questi giorni passeranno(si spera) ma sta di fatto che tutta questa immondizia è qui da giorni e giorni e si vede dalla mole di immondizia, speriamo passino in fretta e che i servizi siano sempre efficenti..."