Cassonetti stracolpi e spazzatura gettata all'esterno: "Vergogna in zona porta Schiavonia"

Recita la segnalazione: "Questa è la situazione da 2 giorni. La foto è stata scattata lunedì alle 17. Non riesco a capire perchè non passano nemmeno in zona porta Schiavonia e pulire questa vergogna. E èensare che in questa zona ci sono cassonetti grandi. Non voglio nemmeno immaginare quando ci sarà il famosissimo porta a porta (forzato). Noto veramente che per adesso andiamo male e non abbiamo nemmeno cominciato".