Impossibile prenotare prelievi del sangue al telefono, la protesta di una donna incinta

E' noto che da alcuni giorni i prelievi ematici eseguiti tramite AUSL (ad. Es Via colombo) possono essere effettuati solo con prenotazione e non più ad accesso diretto (tranne alcuni casi specifici). I numeri messi a disposizione dell'utenza sono: 0543 731717 0543 731718 0543 733147 0543 733176 0543 733212. Segnalo che tutti questi numeri risultano perennemente occupati, molto probabilmente disattivi. Non c'è modo di prenotare. Sono in gravidanza e non posso rimandare purtroppo questi esami. Come altre future mamme hanno fatto, bisogna uscire e prenotare personalmente gli esami presso gli sportelli per poi ripresentarsi di nuovo il giorno dell'appuntamento. Questo sicuramente non è un buon modo per tenere le persone a casa e comporta per me un doppio rischio