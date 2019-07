"In Piazzale ugonia è un sussegguirsi di abbandoni continui"

Recita la segnalazione: "Qualche tempo fa segnalai che diversi rifiuti erano abbandonati e non venivano raccolti. Bene, Alea presumo ha provveduto a raccogliere i rifiuti abbandonati. Peccato che da quel momento e' un sussegguirsi di abbandoni continui. Oggi uscendo di casa vedo armadi smontati trolley vecchi sacchi neri dell'immondizia. A questo punto Alea non centra proprio nulla. Sono i forlivesi a doversi vergognare. Mi chiedevo ma mettere una telecamera e riprendere questa gente non è possibile. Si devono solo vergognare".