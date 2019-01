"Non raccolgono l'immondizia ed i bidoni stradali sono spariti. Dove la butto?"

Recita la segnalazione: "Primo bidone della plastica esposto ben visibile domenica 13 gennaio e lasciato lì fino alla sera del lunedì. Ritrovato pieno. Prima chiamata al servizio clienti di Alea e prima segnalazione. Nonostante ciò giovedì non hanno svuotato nemmeno quello della carta. Altra segnalazione. Hanno detto che avrebbero cercato di mandare qualcuno, ma niente. Hanno chiesto di lasciare un numero a cui avrebbero richiamato ma sto ancora aspettando. La cosa incredibile è che in una parte di via Zignola la raccolta viene fatta ma oltre un certo punto il camion passa e ci ignora. Quelli del servizio clienti mi hanno sempre chiesto se abito in una via privata e io sempre a chiarire che la strada è pubblica. Forse Alea dovrebbe familiarizzare un pò di più con il territorio dove presta servizio perchè per loro questo pezzo di strada è terra di nessuno e io oltre alle segnalazioni non so come far reperire il messaggio e risolvere il mio problema. Problema aggravato dal fatto che da venerdì nella mia zona sono stati portati via i bidoni stradali. Senza preavvisi e prima di prendere in esame le ripetute segnalazioni di questo disservizio. Ora vorrei sapere dove dovrei buttare l'immondizia".