"Incivili che parcheggiano nel posto dei disabili"

Recita la segnalazione: "Si dovrebbe uscire solo per necessità e molti a Rocca San Casciano rispettano il divieto, ma purtroppo c’è chi, oltre ad uscire svariate volte nell’arco della stessa giornata in coppia, non contento parcheggia continuamente la macchina e la bicicletta nel posto dei disabili o selvaggiamente davanti agli ingressi delle case".