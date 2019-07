Inciviltà "a due zampe" nel parco Sibilla Alberamo, la segnalazione di un cittadino

Scrive Cristian Gimelli: "Dopo diverse segnalazioni di continuo degrado del parco Sibilla Alberamo la situazione non è cambiata , anzi è peggiorata considerato che si sono pure presi il disturbo di svitare il rubinetto della fontana non funzionante da circa 2 anni. Ultimamente è apparso anche un bidone contenente sostanza ignota a pochi metri dal parco giochi per bambini . Agl'organi competenti chiedo di vigilare con più attenzione e di ripristinare un parco giochi degno di Forlì"