Inciviltà a metà, cestini usati per l'indifferenziata

Giorno di Natale, ore 9:30 circa, passeggiavo con il mio cane in via Alessandro Volta. Si ferma una panda blu scuro metallizzata, esce un uomo e inizia a svuotare bottiglie e quant'altro nell'apposita campana verde . Terminata l 'operazione la persona sale in macchina in direzione stazione. Non faccio a tempo a rallegrarmi per il senso civico di questo individuo che lo stesso ferma la macchina poco più avanti, davanti a un cestino, esce e lo riempie con sacchi di indifferenziata. Mi spiace non aver avuto con me il cellulare per immortalare l'ennesimo esempio di inciviltà.