Il circo se ne va, un cittadino: "Ecco in che condizioni ha lasciato la zona" - FOTO

Scrive il nostro lettore Evjan nella sua segnalazione: "Dopo l'allontanamento per fine esercizio del circo Vienna stabilizzatosi a Forli' in via ca Mattioli, si fa notare lo stato di degrado che la comitiva del circo ha lasciato. Con i loro mezzi pesanti per uscire dal terreno hanno danneggiato il canale di scolo dell'acqua, la strada che hanno utilizzato per andare via l'hanno lasciata in condizioni da "fattoria" con fango ovunque (impossibile camminare se non si vuole sporcare). Molti rifiuti da loro abbandonati in luogo pubblico e privato ci sono anche quelli pericolosi (es. batterie auto)"