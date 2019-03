"Inciviltà in piazza Monte Grappa. Banda che bivacca ogni pomeriggio"

Recita la segnalazione: "Segnalo la situazione di estremo degrado che si verifica quotidianamente in piazza Monte Grappa, zona adiacente al centro storico che comprende un parcheggio pubblico a pagamento, dove c'è chi bivacca tranquillamente. Una "banda" in particolare, formata da una decina di soggetti sia uomini che donne, staziona quasi ogni pomeriggio tra le macchine parcheggiate bevendo ininterrottamente, fumando e facendo un notevole baccano a danno di chi, come me, abita nella palazzina che si affaccia sul parcheggio. Ho segnalato la cosa alla Polizia Municipale e mi sono sentita rispondere che non possono fare niente se questi non delinquono. Ma se nessuno viene a verificare, chi deve stabilire se delinquono? E non è delinquere l'occupazione abusiva dei parcheggi e lo sporcare il suolo pubblico con rifiuti e mozziconi di sigarette, nonchè ripararsi tra le auto parcheggiate per urinare e altro? Quando arriverà il caldo oltre al problema dei rifiuti abbandonati qui avremo anche degli olezzi poco piacevoli".