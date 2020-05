Incuria al Parco Urbano

Corro spesso lungo l’argine del fiume dietro al Parco Urbano vorrei far notare la rete che delimita il parco per un tratto completamente ricoperta da arbusti , alla prima folata di vento serio credo verrà giù tutto , e aggiungo che tutto il percorso da Ponte Vecchiazzano a Ponte Schiavonia è nel più totale abbandono ( erba alta ai lati , rami che quasi chiudono in passaggio in alcuni punti ) ed altro, un vero peccato tenerlo in quel modo orrendo, essendo frequentatissimo dai cittadini che amano lo sport .