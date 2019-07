La segnalazione di un cittadino: "Incuria nel verde in via del Santuario"

Scrive Faraone: "Volevo segnalare questa stradina (via del Santuario) dalla parte della zona industriale villa selva che da come potete vedere che qua a tagliare l'erba non passano da molto tempo (notare non si vede nemmeno più il marciapiede). Questa strada da tanto ormai al abbandono totale tra cespugli ingranditi piante che ormai sono diventati alberi, qua non si può nemmeno più passare perchè altrimenti i rami rigano le portiere della auto e rigano anche i vetri. Io che ho un utilitaria non ci passo nemmeno più perchè nonostante sia cambiata l'amministrazione comunale non è cambiato nulla e così la stessa situazione nelle rotonde li attorno (che non si vedono nemmeno più da quanta incuria c'e'). Chiedo a chi di dovere di mandare qualcuno a risolvere la situazione"