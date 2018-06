Nonostante tutte le segnalazioni fatte in precedenza non è stato risolto nulla. In questo spazio (via Marco Antonio Mambelli) c'era almeno un metro e mezzo di erba alta e con odori nauseanti (urina di uomo ecc). Perchè invece di fare tagliare l'erba tutte le volte a noi cittadini il Comune non asfalta questo pezzo di strada/marciapiede? Sono 3 o 4 anni che noi cittadini del rione Schiavonia abbiamopuliamo questo pezzo di strada/marciapiede e intanto non è mai stato fatto nulla.