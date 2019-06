Iva al 10% sulla bolletta Tari di Alea, da altre parti non si paga

Sono Fabrizio di Forlì e questa mattina mi è arrivata la bolletta Alea relativa alla Tari. La prima cosa che ho notato è che le tariffe sono soggette a IVA al 10%. Ho telefonato al call center Alea e mi hanno risposto che l'IVA al 10% è dovuta a causa dell'applicazione della "tariffa puntuale". Però mi sembra una presa in giro in quanto sempre Tari è, quindi TASSA rifiuti urbani per la quale la cassazione un anno e mezzo fa aveva decretato che non ci dovesse essere imposizione IVA. Ora, non so se con questo escamotage Alea sia nel giusto o meno; proprio oggi ho pagato la Tari della seconda casa che ho in Sicilia e dove anche li fanno la raccolta differenziata ( i vari bidoni sono distribuiti per strada e non a domicilio come da noi) e in questo caso l'IVA non c'e'. Spero di non essere l'unico ad essersi accorto di questa questione e che magari insieme si possano fare passi per risolvere questo addebito di non poco conto che magari fra qualche anno la cassazione troverà illecito e però sarà praticamente impossibile richiedere indietro i soldi se non con sconvolgenti difficoltà burocratiche e perdite di tempo.