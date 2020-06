Recita la segnalazione: "Sabato mattina mia mamma si è svegliata con la ruota della macchina completamente a terra, lei abita in via Tevere 61 e in quei parcheggi c'erano due macchine sicuro con lo stesso taglio nella ruota, credo anche di più. Noi abbiamo già condiviso su Facebook è fatto girare e anche altre persone hanno confermato che sempre in altre zone del quartiere Cava la settimana scorsa si son ritrovate così. Qualcuno si diverte evidentemente a fare queste cose".