L'apprezzamento di un cittadino per i ragazzi che distribuiscono i nuovi bidoni

Su Alea si è detto e si potrà continuare a dire di tutto. Tuttavia concedetemi un pubblico apprezzamento per i giovani che in questi giorni stanno effettuando la distribuzione dei nuovi bidoni. Sono ragazze e ragazzi che si sono impegnati in un difficile lavoro di "pubbliche relazioni" e che spesso devono scontrarsi con arroganza e pregiudizio, eppure hanno sempre il sorriso sulle labbra e un modo di fare conciliante e disponibile. Attraverso di loro ai cittadini può arrivare un importante messaggio positivo su questa innovazione, e questo può essere un primo passo di miglior accettazione delle modifiche che ci attendono. Nel mio quartiere ha operato la squadra numero 15, e mi pare giusto dare a loro la soddisfazione di un complimento pubblico per il modo di porsi e per la professionalità dimostrata. Il loro sarà forse considerato un lavoro umile, routinario, meccanico e forse invadente.Tuttavia è un primo ponte di dialogo concreto tra i cittadini ed Alea. E quindi, siccome la prima impressione è quella che conta, se è risultata positiva ne voglio dare il merito anche a questi ragazzi.