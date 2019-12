L’Associazione Sportinsieme di Forlì ringrazia il Centro Sportivo Edelweiss. L’Associazione nasce nel nostro territorio nel 2016 proponendo progetti di riabilitazione equestre, interventi assistiti con animali e attività di “calcio a 5” per gli ospiti delle strutture socio sanitarie della Cooperativa Sociale Domus Coop, con l’obiettivo di fornire un percorso riabilitativo e terapeutico trasversale alle attività già proposte all’interno delle residenze. Dal 2017, la squadra di “calcio a 7” Quarta Categoria è stata adottata dal Forlì Calcio, che ha permesso alla squadra di utilizzare le divise ed il nome della società biancorossa, all’interno dell’iniziativa #iovogliogiocareacalcio promossa da Lega Pro, CSI, Lega Nazionale Dilettanti e ASD Calcio 21. Tale iniziativa ha permesso all’associazione di partecipare al Torneo di Quarta Categoria all’interno del territorio Regionale. Gli allenamenti e le partite casalinghe dell’Associazione si sono svolte in questi anni presso il Centro Sportivo Edelweiss al quale tutta la famiglia Sportinsieme e Domus Coop esprimono un sentito ringraziamento per l’utilizzo dei suoi locali e campi, ed in particolar modo a Marco e Guido per l’attenzione e la disponibilità sempre dimostrate.