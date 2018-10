La "chicane" in via Morandi blocca l'accesso alla nostra abitazione"

La questione delle chicane al Ronco è passata in secondo piano, ma vorrei sottolineare che il problema persiste. Mia nonna abita in via Morandi e le hanno costruito una chicane davanti al cancellino, ostacolando l'ingresso e il parcheggio di mezzi. E' come se avesse delle auto parcheggiate davanti a casa 24h per tutto l'anno, ha 84 anni e se ha bisogno non possiamo fermarci davanti a casa nemmeno per farla salire in auto senza bloccare il traffico. Il comune, al mio reclamo, sostiene che le chicane il quel tratto non ostacolano nulla visto lo "scarso traffico", quindi cosa le hanno costruite a fare se non passa nessuno? Oltretutto dovrebbero servire a rallentare il traffico nell'unico punto della strada dove ci sono 2 abitazioni singole, per tutto il tratto prima e dopo, tutto di condomini, le auto possono andare a una velocità sostenuta.