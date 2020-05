La maleducazione al tempo del Coronavirus

Recita la segnalazione: "Ovunque si parla, giustamente, di Coronavirus, ma vorrei un attimo far puntare l'attenzione su uno dei malcostumi che costantemente si ripetono in città. Le foto che vi invio provengono da via Curte, rione Schiavonia, Forlì (detta anche via degli orti). Oltre ai padroni maleducati di cani, che non raccolgono i "frutti" dei loro prediletti, esiste anche una razza di "maleducati raffinati", i quali si assolvono imbustando i "regalini" salvo poi abbandonarli comunque. Le foto che vi invio parlano da sole. Magari se il Comune provvedesse a mettere un paio di cestini per i rifiuti, forse tale comportamento da cittadini di serie B, potrebbe ridursi. Un po' tutte le vie del quartiere Schiavonia, ove non esistono bidoncini, hanno questo problema, ma via Curte è veramente oltre misura. Oppure tassiamo ben benino i proprietari, così che si possano avere risorse economiche per mondare i loro imbrattamenti".