"Nuova differenziata, non si può partire senza sapere le tariffe"

Anche se a Forlì deve ancora iniziare il servizio leggendo quando succede negli altri comuni dove è già presente Alea deduco che questo è proprio un baraccone politico. Non si può partire con un servizio senza sapere le tariffe, che sicuramente saranno molto più alte visto che i ritiri a parte i pochi all'anno legati all'indifferenziata tutto ciò che è in più sarà a pagamento. Abbiamo dovuto firmare un contratto alla cieca senza conoscere le tariffe. Cittadini anziani che avranno il problema di dover posizionare il bidone per il ritiro. Mi sembra che Treviso, città più volte menzionata da Alea, stia per abbandonare il servizio. Perchè non viene fatto come in altre realtà in Italia e all'estero con i cassonetti in strada e una chiave elettronica per aprirla e che ha anche la funzione di registrazione della quantità conferita? Perchè è stata creata Alea quando Hera funzionava perfettamente? Perchè buttare nella spazzatura soldi per l'acquisto di contenitori ingombranti e non funzionali quando c'erano già quelli di Hera?