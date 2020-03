"I nostri eroi": una poesia dedicata a tutti i medici

"Grazie! Un infinito Grazie! Siete i nostri Angeli, Eroi! In questo tempo, pieno di disgrazie, Siete in prima linea, per noi! Siete il nostro scudo, la speranza, Gli infermieri, i medici, i dottori! Avete dimostrato la fratellanza E un esempio di grandi cuori! Quanti sacrifici tanto duri - Tutto per L'Italia, la gente! I giorni surreali, bui, scuri Restano per sempre nella mente. Noi assomigliamo ai pulcini - Ciechi, indifesi, spaventati, Ma, sentendo voi, così vicini, Ci riteniamo molto fortunati! Grazie! Un infinito Grazie Alla gente in servizio - Eroi! Finisce questo tempo di disgrazie, Preghiamo per il bene e per noi! Forza! Il "nemico" abbattiamo! Viene il giorno chiaro, si avvera! Forti più di prima diventiamo Ammirando i fiori di primavera".

Autrice Mishakhina Julia