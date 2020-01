"La rotonda del Foro Boario abbandonata. Il Comune faccia qualcosa"

Recita la segnalazione: "Per la rotonda del piazzale Foro Boario qualcosa non ha funzionato nell'ingranaggio Comune - azienda privata.Quando fu costruita lsembrò subito ai residenti decisamente poco bella. Alberelli stentati che coprivano la visuale ed un verde a cespugli, sin dall'inizio secchi e patiti, che apparirono come la vegetazione di una casa abbandonata. Da tempo ci sono cartelli pubblicitari col nome di una ditta, na non è cambiato assolutamente nulla per quanto riguarda la manutenzione. La zona è sempre più allo sfascio e noi residenti abbiamo perso le speranze. Perche' il Comune non interviene? Perche' la ditta che la tiene in carico non provvede alla sua manutenzione? Capiamo anche che comporta investimento, ma basterebbe togliere tutto e se proprio nn si vuole spendere mettere tutti sassi ed al centro una pianta grassa (che notoriamente nn richiede attenzioni) e tutto sarebbe più decoroso. Se mi aspetto troppo chiedo scusa, se la ditta in questione aveva già progetti pure. Ma vi prego fate qualcosa. Una normalissima cittadina che tiene al proprio quartiere".