Recita la segnalazione: "Strombazzata con enfasi la realizzazione della Rotonda di piazzale Ravaldino e delle due complementari non è stata ancora avviata. La vecchia giunta aveva un pregiudizio perchè era l'unica rotonda prevista a Forli dai piani regolatori del regime stesi circa cento anni fa. E per questo è rimasta l'unica incompleta non realizzata del sistema rotonde sulla circonvallazione della città. Ce la farà la nuova giunta a dare il là ai lavori?"