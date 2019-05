La segnalazione: "Asfalti pericolosi in centro storico"

Recita la segnalazione: "Porto come esempio via Francesco Marcolini dove ho fatto le foto, ma altre strade del centro di Forlì presentano lo stesso problema: cioè quando le strade vengono asfaltate, ma non si raschia a sufficienza l'asfalto vecchio. Per cui la parte di strada asfaltata si innalza sempre più, mentre la parte di strada ai lati, qui costituita da acciottolato di sampietrini, rimane sempre più bassa, quasi come un fosso. Questo è pericoloso per le biciclette perché possono scivolare dentro questi fossi e i veicoli elettrici dei portatori di handicap possono addirittura cappottare".