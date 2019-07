La segnalazione: "Incivilta a 2 zampe al parco giochi Sibilla Aleramo in Via Deledda"

Recita la segnalazione: "Domenica mattina mi sono recato al parco giochi Sibilla Aleramo in Via Deledda a Forli. Con rammarico devo constatare che dopo diverse segnalazioni da parte degli stessi abitanti del quartiere, nonché dal sottoscritto, che lamentano una situazione cronica di degrado sporcizia e inciviltà, la situazione non è migliorata. Ho voluto documentare con le foto che allego la situazione attuale. In primis mi rivolgo ai proprietari degli amici a 4 zampe, inicivili e ignoranti che lasciano gli escrementi dentro i sacchetti di plastica in mezzo all'erba di fianco ai bidoni, quest' ultimi pieni di pannolini e oggetti a volte pericolosi come bottiglie di vetro. Rivolgerei particolare attenzione anche a chi va a fare la spesa nel vicino supermercato: il giardino non è una discarica e neppure il parcheggio dove è abbandonato pure un bidone della plastica. Dimenticavo: mezza gamba di erba - esattamente 50 centimetri misurati - dove i bambini fanno lo slalom tra immondizia e animali che potrebbero nuocere alla loro salute . Sono sicuro che tutto ciò verrà risolto in brevissimo tempo con la speranza che i frequentatori del parco acquisiscano buon senso civico per il bene comune. E nemmeno la fontanella funziona".

Gimelli Cristian Forza Italia