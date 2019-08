La segnalazione: "Operatore danneggia il bidone della carta. Del nuovo nessuna traccia"

Recita la segnalazione: "Gestisco una libreria che, ovviamente, produce come rifiuto "libri non più in uso". Mi hanno dotata di un bidone grande dentro il quale inserire la mia carta che pesa ma è gestibile pure da noi che non siamo giovani e palestrati. Verso metà luglio un operatore Alea si è lamentato del fatto che il bidone pesava troppo e che perdeva troppo tempo per svuotarlo. Nella sua "agitazione lavorativa" ha rotto la ruota e in tutta risposta al danno appena fatto c'è stata la bella affermazione. "ora poi vi arrangiate per la sostituzione". Pronta la nostra telefonata al numero Alea e, sinceramente, abbiamo trovato persone disponibili all'ascolto e pronte alla segnalazione ma... questa disponibilità si è ripetuta per ben quattro volte e, a tutt'oggi, del bidone nuovo nessuna traccia. La carta viene smaltita direttamente da noi in una discarica autorizzata, abbiamo provato ad andare nei punti di raccolta Alea, ma. qui si aprirebbe un'altra polemica che non vogliamo affrontare. Scrivo perchè nel corso dell'ultima telefonata fatta ad Alea avevo promesso che se non avessi ricevuto risposta entro breve avrei fatto una segnalazione al giornale: così faccio perchè sono abituata, io, a mantenere le promesse date. Così non fan tutti".