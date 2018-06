La segnalazione: "Rischio incidenti nel parcheggio del Centro Commerciale i Portici"

Recita la segnalazione: "Ogni volta che circolo in quel parcheggio nel parcheggio del Centro Commerciale i Portici, rischio di fare un incidente d'auto dovuto all'innumerevole numero di persone che pretendono di percorrere in contromano il parcheggio anche in presenza di auto nel senso di marcia. Non contenti dell'infrazione commessa, pretendono che sia tu a doverti spostare per farli passare, inveendo e minacciando. I Vigili fanno tanto per il degrado di questa zona, ma ogni tanto sarebbe bello che facessero qualche controllo anche in questo senso, in quanto é una situazione molto pericolosa".