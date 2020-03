Vorrei lamentare l'ingiustificato rincaro dei prezzi dei supermercati in questo periodo particolare, dove siamo sempre stati clienti e dove andiamo a fare la spesa con fiducia. Lasciamo stare l'impossibilità di trovare i prodotti negli scaffali, comprendiamo perfettamente il disagio, ma acquistare 3 fette di prosciutto cotto a € 4,69 mi sembra proprio un furto legalizzato. Per non parlare poi di frutta e verdura. Passerà questo periodo!