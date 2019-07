"La splendida cornice di Porta Schiavonia un monumento all'incuria, alla maleducazione e al degrado"

Recita la segnalazione: "Ecco uno "splendido" scorcio di lunedì mattina a pochi metri da una della antiche porte di accesso alla città, nella "splendida" cornice della piazza da poco "riqualificata" e ristrutturata, in armonia con l'architettura di Porta Schiavonia. Ebbene, la Porta di accesso della città, per turisti e avventori provenienti da nord, è diventata un monumento all'incuria, alla maleducazione e al degrado! Quasi ogni notte vengono depositati rifiuti di ogni genere nell'unico cestino di rifiuti presente e tutto intorno ad esso, che con l'azione del vento e degli animali si spargono per tutta la piazza, consegnandola all'ignobile album dei ricordi da dimenticare.

Possiamo ancora tollerare l'atteggiamento menefreghista di questi "zozzoni" che, nottetempo, e nella certezza dell'impunità, abbandonano rifiuti di ogni tipo in diverse aree della città in barba ai cittadini che fanno correttamente la raccolta differenziata porta a porta e pagano profumatamente il servizio? Questa città è dotata di un numero impressionante di telecamere : cominciamo ad usarle per individuare e/o cogliere sul fatto chi sporca e multarlo per bene. Faccio appello alle forze sane della città, alla Polizia Locale e alla neo-insediata amministrazione comunale! Grazie ForlìToday per avermi dato questa possibilità e soprattutto grazie a tutti quelli che continuano a mettercela tutta, dando prova di amare realmente la città di Forlì".