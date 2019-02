La storia di Aldo e Giordana, la commozione di un lettore: "Fare in modo che questa splendida coppia possa ricongiungersi"

Recita la segnalazione: "Mi chiamo Luca, e vi scrivo in merito all'articolo su Aldo e Giordana. Vorrei, se possibile, far arrivare una mia personalissima (e breve) lettera al sindaco Drei, nella speranza che si possa fare qualcosa per i due signori. Non so se sia possibile per voi aiutarmi, e soprattutto cercare di aiutare questi due bellissimi esempi di amore, io ci provo e, comunque vada, vi ringrazio. Caro sindaco Drei, chi le scrive è un ragazzo di 28 anni che crede tanto nell'amore. Leggendo della situazione di Aldo e Giordana mi si è stretto un nodo alla gola che non riesco a mandare via, non prima di aver provato nel mio piccolo ad aiutarli. Io non so di chi sia la colpa se questi due signori, oggi, sono costretti a vivere i loro ultimi giorni separati, e non mi preme saperlo.

Ciò che voglio sapere è se c'è, e so che c'è, ci deve essere, un modo per far sì che questa splendida coppia si possa ricongiungere. 60 anni insieme sono una vita intera, sono un'anfora colma di ricordi di un percorso affrontato sempre insieme, un percorso che nessuno può avere il diritto di interrompere, ancor di più se pensa che questi due signori hanno una certa età. Mi rifiuto di pensare che i pezzi di carta su cui sono impresse tutte le questioni burocratiche che impediscono ai due innamorati di condividere i loro ultimi anni di vita insieme, valgano più delle parole impresse sulle splendide lettere che i due sono costretti ad inviarsi per continuare a sentirsi ancora insieme. Credo che una storia come questa, un amore così duraturo, così vero, vada salvaguardato, se non addirittura insegnato. E' un bell'esempio soprattutto per noi giovani, che quando si tratta di amore forse non siamo più troppo avvezzi al costruire, al sopportare, al rispetto. Le chiedo, caro sindaco, di fare quanto è in suo potere per fare in modo che per questa favola ci possa essere un lieto fine, perchè un amore così se lo merita. Nella speranza di poter presto leggere che Aldo e Giordana sono di nuovo insieme, le porgo i miei più cordiali saluti".