Torna a casa e si trova l'appartamento visitato dai ladri: "E' la quarta volta"

Visita dei "soliti ignoti" in un'abitazione in via Capaci nella serata di sabato. Riporta la segnalazione un lettore: "Al mio ritorno a casa dopo essermi assentato per due ore ho trovato la triste sorpresa che in casa mia per la quarta volta mi avevano fatto visita i ladri. Sono letteralmente indignato di questa storia. Tutti i giorni leggo in qualsiasi quotidiano di furti e rapine ovunque, ma leggo poco che le istituzione o gli organi competenti facciano qualcosa per arginare questo fenomeno. Ci viene consigliato di mettere su gli allarmi, la guardia notturna, le inferriate, la porta blindata e altro. In poche parole ci dobbiamo proteggere da soli. Ma le tasse cosa le paghiamo a fare?"