"Gli alberi vanno potati. Ostruiscono la luce degli alberi"

Recita la segnalazione: "E' inutile mettere nuove lampadine led se non si potano i rami degli alberi che li ostruiscono rendendo molte strade buie come viale risorgimento e viale fulcieri che sono trafficatissime sopratutto adesso col cambiamento dell'orario nelle dalle 18. alle 20 sono buie e pericolose sopratutto per i pedoni e le biciclette aspettiamo sempre gli incidenti per provvedere".