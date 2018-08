Lapide del passo del Muraglione, un cittadino: "Forse si è avviata l'opera di restauro"

Dice Massimo: "Il mese scorso ho constatato la condizione di grave degrado della lapide del 1836 del Passo del Muraglione, che ricorda appunto la realizzazione del Passo ad opera del granduca di Toscana Leopoldo II e dell'ingegnere-architetto Alessandro Manetti. Il 16 luglio ho quindi trasmesso una mail per segnalare il fatto al Sindaco di San Godenzo e, per conoscenza, al Sindaco di Portico e San Benedetto. Leggo oggi sul sito del Comitato fiorentino per il Risorgimento, nella rubrica "I luoghi", questo articolo: http://www.risorgimentofirenze.it/passo-del-muraglione/ Sembra quindi che l'iniziativa per promuovere il restauro della lapide si sia avviata"