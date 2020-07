"Lasciata a piedi con mio figlio di 8 mesi da un autista del bus"

Mi trovavo nella piazzetta di Villagrappa, dove si ferma sempre il bus della linea 11. Ero davanti alla porta del mezzo che stavo aspettando che l’autista arrivasse per poter entrare visto che stava chiacchierando al negozio di fronte. Ha aperto come l’altra volta solo la porta dietro, l’ultima non quella di mezzo come fanno molti altri, è salito un signore e poi lui ha chiuso le porte e se n’è andato. Io non potevo entrare dalla porta dietro perché il bambino lo avevo in braccio ed ero da sola, e non potevo chiudere anche la carrozzina per salire. E' sempre lo stesso autista segnalato la volta scorsa che aveva trattato male me e mio marito. Domani andrò a sporgere denuncia nei suoi confronti alla Polizia perché non è la prima volta che succede.