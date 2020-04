Ogni giorno apprendo con grande interesse quelle che per i forlivesi sono i gravi motivi per uscire di casa. Primo fra tutti il lavaggio dell'auto. I distributori forniscono uesto servizio. Forse è un servizio essenziale e quindi nell'autocertificazione sarà evidenziato come motivo più che valido per non rispettare l'obbligo di non uscire. Già segnalato il 4 aprile ai vigili ma mi sembra di capire che sia assolutamente permesso. Bene. Bravi allora tutti a lavare le auto.