La storia del piccione Pio: "Salvato quando era piccolo da morte certa, ora è la mascotte di casa"

Dice Daniela nella sua curiosa segnalazione: "Un anno fa questo piccione in una serata di forte vento è caduto nel tubo di aerazione del mio bagno, chiamai l’Enpa ma per un piccione non vengono: mi dissero di rimetterlo da dove era caduto ma era freddo e lui piccino. Ci provai comunque ma della sua mamma neanche l’ombra così dopo due/tre ore che era lì fuori e dato che era neonato decisi di accudirlo. Non apriva neanche il becco per mangiare: ora è da un anno che “Pio” fa parte della nostra famiglia e gioca con la nostra cagnolina Bianca"

"Pio quando ha sete - dice Daniela - bussa con il becco alla finestra...e appena ci vede ci vola incontro e si poggia sulla Nostra spalla o sull’auto quando andiamo e quando torniamo a casa. Quando usciamo in passeggiata con Bianca , viene con noi volando da un palo all’altro della luce: è diventato la mascotte del condominio, anche se ovviamente è libero. Ogni tanto si fa una volata ma poi torna sempre a casa.. tutti gli animali sono creature meravigliose"