Lella è uscita di casa e non è più tornata: cercasi gattona rossa

Ormai da dodici giorni la nostra gatta Lella non torna a casa. Si è persa per i tetti del centro, zona mercato coperto. Pensiamo sia scesa per strada e non sappia più come tornare a casa. Ha quattro anni, una macchia bianca sotto la zampa posteriore sinistra e qualche altra sul dorso. È sterilizzata e microchippata. Dopo vari volantini sparsi ci è giunta una segnalazione, ma non era lei. Se la avvistate potete contattarmi al 3484779647.

Francesca