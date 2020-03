Lettera aperta alle amministrazioni sulle attività che si reinventano con consegne a domicilio

Sono un cittadino di Forlì ed ho qualche semplice domanda da porre alle amministrazioni, nell’intento di capire la logica che stiamo cercando di seguire ed applicare in Regione ed in questo Comune in particolare. Mentre l’Amministrazione si dimostra impegnata a contrastare gli ingressi illegali nei parchi chiusi, vedo l’esplosione di servizi di consegna a domicilio più disparati: consegna gelato a domicilio, consegna birra artigianale a domicilio, consegna cocktail già preparati a domicilio, consegna libri a domicilio, consegna colazioni a domicilio, bar, pizzerie, ristoranti, rosticcerie che non fornivano consegna a domicilio, ora sono ad attivare il servizio di consegna a domicilio.

Avendo chiamato praticamente tutte le farmacie del comprensorio forlivese, vorrei segnalare che è impossibile trovare mascherine al momento a Forlì, le farmacie indicano tempi di attesa di almeno 20 giorni, e diverse farmacie mi hanno detto che anche loro stessi sono senza mascherine, altri mi hanno detto che usano la stessa mascherina da settimane. La riflessione sorge spontanea: se la situazione è talmente grave da dover vietare tutta una serie di attività, è giusto lasciar attivare tutte queste consegne a domicilio?

Come vengono regolamentate? Quali obblighi devono rispettare queste attività? Siamo sicuri che la consegna a domicilio di birra artigianale, di libri, shampoo e quant'altro sia una necessità impellente in questo momento? Tutte queste attività che si stanno lanciando in consegne a domicilio, voglio sperare che forniscano gli operatori di mascherine fresche e pulite periodicamente, ma non capisco come possano farlo, visto che sono tutt’ora impossibili da trovare, io ne vorrei una per andare a fare la spesa, ma non la riesco a trovare. Siamo sicuri che i maggiori problemi di contagio sia nei parchi chiusi? Ringrazio per l’attenzione e scusatemi se sembro polemico, non è assolutamente mia intenzione, sto solo cercando di capire perchè sono convinto che se la gente capisse la logica delle scelte politiche sarebbe molto più probabile vederle applicate coerentemente dalla maggioranza dei cittadini.