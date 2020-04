Linea Start di Fratta Terme

A distanza di varie settimane il trasporto pubblico che collega Fratta Terme a Forlimpopoli risulta totalmente inefficiente. Dopo varie sollecitazioni al sindaco di Bertinoro mi sono state date delle risposte alquanto generiche, evasive e "buoniste" tra le quali: "Dopo essermi consultato con i sindaci di meldola e Forlimpopoli abbiamo deciso di non apportare nessuna modifica alle corse della linea 134". Considerando che le città di Meldola e di Forlimpopoli vengono servite dalle linee 96-132-92 in modo più che sufficiente non capisco per quale motivo il sindaco si ostini a non volere un'ulteriore corsa della 134.