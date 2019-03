Recita la segnalazione della titolare della gelateria Mammamia di via Decio Raggi: "In orario notturno continuamente arrivano auto che si fermano a scaricare l’immondizia. Ne siamo sommersi. Mi vergogno per i nostri clienti visto che i bidoni sono a 5 metri dalla porta d’ingresso. Non pensavo che i forlivesi fossero così incivili"

Loretta Novelli