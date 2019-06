Lo sfogo di un lettore: "La vecchia giunta ha lasciato in eredità una città in uno stato pietoso"

La segnalazione: "Volevo 'ringraziare' la giunta Drei per aver lasciato in eredità alla nuova giunta una città in uno stato letteralmente pietoso sotto tutti i punti di vista: immondizia dappertutto, erba alta nei giardini, negli imbocchi stradali, sui marciapiedi, strade e marciapiedi impraticabili per i tantissimi buchi. Una situazione così a Forlì non si era mai vista. Forse se c'era la possibilità di conferire i materiali in contenitori pubblici qualche cittadino volonteroso si trovava anche, ma fare il volontario per poi pagare ad Alea i ritiri non sono d'accordo. Saluti Gianfranco".